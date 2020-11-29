Son dakika haber | Milli Eğitim Müdürü Sümen, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber | Milli Eğitim Müdürü Sümen, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

29.11.2020 08:46
Son dakika haber | Milli Eğitim Müdürü Sümen, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, System.String[]

Son dakika haber... Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, ileri tetkik ve tedavileri için tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, ileri tetkik ve tedavileri için tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, geçtiğimiz 22 Kasım günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından temaslı olarak karantinaya alınmıştı. 5 gün ikametinde karantinada kalan Müdür Sümen ve eşi Şaziye Sümen, 26 Kasım Perşembe günü belirti göstermesi ile test yaptırmış ve test sonuçları pozitif çıkmıştı. Ardından hemen hastanede tedavi altına alınan Sümen ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

İki gündür Kula Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, nefes almakta güçlük çekmesi üzerine ambulansla tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sümen'in ihtiyaç durumunda yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edileceği öğrenildi.

Öte yandan Müdür Sümen'in eşi Şaziye Sümen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine Kula Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haber | Milli Eğitim Müdürü Sümen, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Milli, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milli Eğitim Müdürü Sümen, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Heyecanlandıran keşif! Denizli'de iki bin yıllık rahip başı heykeli bulundu Kısıtlamada sokakta yakalanan genç: Annem cezayı duyarsa beni evlatlıktan reddeder Fransa'da polis şiddeti, halkı sokağa döktü! Çatışmalara "Macron İstifa" sloganları damga vurdu Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji yine uyardı: Sis, pus, don ve kar Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji yine uyardı: Sis, pus, don ve kar         
08:46
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti         
07:34
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı         
01:06
Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı         
22:58
Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti         
21:07
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Partilere katılıp Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı         
19:07
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 08:56:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Milli Eğitim Müdürü Sümen, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei