Milli judocular Grand Slam için Rusya'ya gitti

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek Judo Grand Slam'de Türkiye'yi 3 kadın ve bir erkek judocu temsil edecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi kota ve puan mücadelesinde son iki dönemeçe girildi.

Rusya'nın Kazan kentinde 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak Grand Slam müsabakalarında 3 kadın ve bir erkek olimpik judocu mücadele edecek.

Olimpiyat yolunda kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz ile erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkmak için bugün hava yoluyla Kazan'a gitti.