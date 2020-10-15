Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi - Son Dakika

Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi

15.10.2020 15:34
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi, System.String[]

Bakan Kasapoğlu: Gurur verici ve insanlık adına önemli bir tabloSlovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi: Sıla Kara hızlı ve cesur tepkiniz için sizi tebrik ederimMilli kayakçı Sıla Kara: Türk sporcuları olarak bu hoşgörü ile yetiştirildikErcan Ata - Celal Atalay - Harun Özalp / ANKARA,...

Bakan Kasapoğlu: Gurur verici ve insanlık adına önemli bir tablo

Slovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi: Sıla Kara hızlı ve cesur tepkiniz için sizi tebrik ederim

Milli kayakçı Sıla Kara: Türk sporcuları olarak bu hoşgörü ile yetiştirildik

Ercan Ata - Celal Atalay - Harun Özalp/ ANKARA, - Slovenya'da telesiyejden düşmekte olan bir çocuğu kurtararak ülkede kahraman ilan edilen milli kayakçı Sıla Kara'ya bugün Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi. Slovenya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı.BAKAN KASAPOĞLU: GURUR VERİCİ VE İNSANLIK ADINA ÖNEMLİ BİR TABLOGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcunun insanlık ve spor ruhu adına çok anlamlı bir tavır ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün heyecan, gurur verici insanlık adına önemli bir tabloyu koyan bir sporcumuz adına bir aradayız. Sayın büyükelçinin de ifade ettiği gibi Sıla Kara çok kıymetli sporcumuz uluslararası kayak müsabakasında kahramanca cesurca bir tavırla bir çocuğun hayatını onun istikbalini kurtarmış oldu. İnsanlık adına, sporun ruhu adına çok anlamlı bir tavrı ortaya koydu. Ben kendisini tebrik ediyorum. Tabii bu sadece Slovenya'da değil dünyanın dört bir yanında takdir gören insanlığın ne demek olduğunu Sıla da çok güzel ifade etti insanlık adına yaptı, sevgi adına merhamet adına bu davranış da bulunduğunu kendisi de ortaya koydu. Aslında bu tüm dünyaya bir mesaj" dedi.Bakan Kasapoğlu, Sıla'nın davranışının evrensel bir mesaj olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bizler yaradılanı yaradandan ötürü seven anlayışın çocuklarıyız. Dolayısıyla bizim bu manada bu evrensel mesajı insanlığa güzel örneklerle ortaya koyduğumuzda aslında tüm insanların yaşadığı birçok sorunun da panzehrinin bu olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dil, din, ırk fark etmeksizin tüm insanları kucaklayabilmek, tüm insanlara merhametle, şevkatle yaklaşmak bugün dünyanın karşılaştığı pek çok sorunu çözecek. Sıla bu davranışıyla tüm spor camiasına örnek olmuş oldu. Sporun kardeşlik, sevgi, dönüştürmek, iyileştirmek gerektiğinde hayat kurtarmak olduğunu çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Bugün Slovenya Cumhuriyeti Polisinin nişanını Sıla'ya taktim edeceğiz. Ben özellikle 83 milyon Türk vatandaşının yüreğinde iz bıraktığını sana söylemek istiyorum. Yolun açık, başarıların daim olsun" diye konuştu. SLOVENYA CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: SILA KARA HIZLI VE CESUR TEPKİNİZ İÇİN SİZİ TEBRİK EDERİMSlovenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, koordineli bir müdahale olmasaydı olay trajik bir şekilde sonuçlanabilirdi diyerek şöyle konuştu:  "İster özel ister profesyonel yaşamda olsun herhangi alanda yapılan kaliteli bir iş kişisel tatmin sağlar. Kelimenin tam anlamıyla birinin hayatını kurtardığınızda ise bu tatmin çok daha büyük olur. Hiçbir şey ya da hiç kimse sizi böyle bir duruma hazırlayamaz. Kararlılık gerektiren bir durumla karşılaştığınızda bildiğiniz ve yapabileceğiniz her şeyi ortaya koyup elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bazen bu yüzden kendi hayatınızı bile tehlikeye atabilirsiniz. 12 Şubat 2020 günü güzel bir sabahta atlama ve kayak pistinde bir çocuk telesiyej geçidinin altından kaydı. Düşmeden hemen önce son anda ellerinden yakalayan bir kayakçı tarafından kurtarıldı. Bu kayakçı bugün aynı zamanda madalyanın sahibi olan Sıla Kara. Bir kayak merkezi çalışanı telesiyeji durdurdu ve kayak yamacındaki işçiler oradan geçen diğer insanlarla birlikte çocuğun 10 metrelik düşüşünün etkisini en aza indirecek şekilde bir güvenlik ağı gerdiler. Tüm katılımcıların koordineli müdahalesi olmasaydı olay trajik bir sonuç olabilirdi. Sayın Sıla Kara bir çocuğun hayatını kurtaran hızlı ve cesur tepkiniz için sizi tebrik ederim."MİLLİ KAYAKÇI SILA KARA: TÜRK SPORCULARI OLARAK BU HOŞGÖRÜ İLE YETİŞTİRİLDİK

Milli Kayakçı Sıla Kara ise insanlık adına her platformda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak,  "Her insan yaşadığı sürede topluma ve insanlığa hizmet etmekle mükelleftir. Biz de Türk sporcuları olarak aldığımız eğitim ve sportif disiplinin yanında bu hoşgörü ile yetiştirildik. Şeyh Edebalinin dediği gibi 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bizler de sporun yanı sıra insanlık adına her platformda elimizden gelenin en iyisi yapmak için buradayız. Sizler de bugün bizi buraya davet ederek bizi yaşattınız. Umarım ki tüm dünya insanlarını, tüm dünya insanlarını yaşatmak ve toplumsal barışı kurmak üzere gayret ederler" ifadelerini kullandı.

Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi
Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi

Slovenya, Kayak, Milli, Sıla, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli kayakçı Sıla Kara'ya Slovenya Cumhuriyeti Polisi Özveri Madalyası verildi - Son Dakika Spor

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