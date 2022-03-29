Son dakika haber... Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik - Son Dakika
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Son dakika haber... Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik

29.03.2022 06:32
Son dakika haber... Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik

Son dakika haber... Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yeni müze kurabilecek veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek.

Yapılan düzenleme ile daha önce Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapma veya yaptırma ile tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri alma" görevi Restorasyon Dairesi Başkanlığına verildi.

Personel Dairesi Başkanlığının görev alanındaki "genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenleme ve yerine getirme" görevi de Özel Kalem Müdürlüğüne devredildi.

Ayrıca başkanlığa bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işleri ile tarihi fabrikalarda ustalık gerektiren işler için zanaatkar olarak çalıştırılacaklarda, çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerinin aranmasına yönelik şartta da düzenleme yapıldı.

Buna göre, bu şarta uygun çalıştırılacak zanaatkar temin edilememesi halinde, söz konusu işlerde zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olmak şartıyla belge aranmaksızın da zanaatkar çalıştırılabilecek.

111 kadro ihdas edildi

Bu arada Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 111 kadro ihdası yapıldı.

Kararnameye göre, 1'i daire başkanı olmak üzere, koruma ve güvenlik amiri (10), müze memuru (24), koruma ve güvenlik görevlisi (60) ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni (16) unvanlarından oluşan toplam 111 kadro ihdası gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik - Son Dakika


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