Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta yerli ve milli İHA, SİHA'lar olmak üzere TSK tarafından kullanılarak sahada yeteneklerini ispatlamış bu silah sistemlerimizi uluslararası standartlarda tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli firmalarımız; dünya devleri ile yarışır hale gelmiş, milletçe gurur kaynağımız olmuştur." dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) açılış töreninde, bölgede ve dünyada savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen bu büyük organizasyonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dost ve müttefik ülkelerin temsilcilerini ve dünyanın önde gelen savunma sanayi firmalarının yöneticilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, son dönemde yaşanan gelişmelere bağlı olarak savunma ve güvenlik konularının birçok ülkenin gündeminde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Güçlü olmak için sadece günün koşullarına adapte olmanın yeterli olmadığına, öngörü ve proaktif tedbirlerin de önemine işaret eden Bakan Akar, "Yarının dünyasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler, savunma ve güvenlik stratejilerini güncel tutmak, risk ve tehditlere karşı hazırlıklı olmak zorundalar. Zira gelecek yıllarda harekat ortamının alacağı şekil, klasik yaklaşımlar ve geleneksel düşünme kalıplarıyla çözümlenemeyecek kadar zorlaşmaktadır." diye konuştu.

Akar, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri analizi ile robotik ve otonom sistemleri yakından takip ettiklerini belirterek, sürü dronelardan kuantum radarlara, lazer silahlardan, yönlendirilmiş enerjiyi kullanan silahlara ve mikro uydulara kadar pek çok ürün ve teknolojinin bulunduğunu ve kullanıldığını söyledi.

Geleceğin savunma teknolojilerinde uzay ve siber uzay alanlarının da önemli bir harekat alanı haline geleceğini dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Teknolojik gelişmelerin lokomotifi olan savunma sanayinin önemi ve etkisi her geçen gün artmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz de dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma teknolojileri başta olmak üzere hemen her alanında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla çıktığımız bu yolda savunma sanayimizde yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'ler seviyesine yaklaştırmayı başarmış bulunuyoruz. Ancak geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz. Katetmemiz gereken mesafeler olduğunun da farkındayız. Çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla ve yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Amacımız, milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerinde yükselen savunma sanayimizi etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla çok daha ileri seviyelere taşımak, küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye getirmektir."

Yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayi ürünlerinin tasarım dahil, yerli ve milli imkanlarla üretilmesine verdikleri öneme vurgu yapan Akar, "TSK'nın ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılarken aynı zamanda tüm dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçlarına da çözüm üretmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

"Milletçe gurur kaynağımız olmuştur"

Açık deniz karakol gemisi Akhisar'ın sac kesme ile Pakistan ile ortak MİLGEM Projesi'nin birinci gemisinin denize iniş töreninin geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldığını hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Milli gemi, havadan bağımsız tahrikli denizaltı, Fırtına ve Poyraz sistemleri, Panter obüsleri, radar ve elektronik harp sistemleri, ağır, orta ve hafif silah sistem ve mühimmatları, ATAK ve Gökbey helikopterleri, Hürkuş, Milli Muharip Uçak Projesi, Atmaca, Bora, Kasırga, Hisar füze sistemleri, çeşitli elektronik harp sistemleri, İHA, SİHA'larımız, zırhlı araç projeleri yerli ve milli savunma sanayi vizyonumuzun neticesi ürünlerimizdir. Gururla ifade etmek isterim ki bu projelerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve zatıdevletlerinin direktifleri doğrultusunda yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla icra edilen harekatlarda, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında ve TSK'nın birçok coğrafyada üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerimizin katkısı açıkça görülmüştür, görülmektedir. Başta yerli ve milli İHA, SİHA'lar olmak üzere TSK tarafından kullanılarak sahada yeteneklerini ispatlamış bu silah sistemlerimizi uluslararası standartlarda tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli firmalarımız dünya devleri ile yarışır hale gelmiş, milletçe gurur kaynağımız olmuştur."

Bakan Akar, Türkiye'nin insan kaynağına, potansiyeline ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayi firmalarına yönelik inanca işaret ederek, "Kamu, vakıf kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin iş birliği ile kritik teknolojilerde azami ölçüde yerli ve milli bir savunma sanayine ulaşacağımıza ve ülkemizi uluslararası alanda teknoloji ihraç eden güçlü bir konumuna taşıyacağımıza bütün kalbimizle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

83 ülkeden 163 heyet

Üretilen silah ve sistemler ne kadar güçlü olursa olsun en etkin savunmanın dostluk, kardeşlik, barış, istikrar ve güçlü iş birlikleriyle sağlandığını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bu açıdan dost ve müttefik ülkelerle askeri alanda ve savunma sanayi konusunda iş birlikleri kurmaya ve anlaşmalar yapmaya büyük önem veriyoruz. Zira Türk özel sektör kuruluşlarının yanı sıra yabancı girişimcilerin ülkemizde yaptığı yatırımlar da savunma sanayimize büyük bir katma değer kazandırmaktadır. Bu nedenle dengeli bir iş birliğini hayata geçirmek isteyen ülke ve kuruluşların ülkemize yapacakları, bizim dost ve kardeş ülkelerde yapacağımız yatırımlara desteğimiz devam edecektir. Amacımız, savunma sanayi alanında fayda maliyet analizi titizlikle yapılmış projeler geliştirerek iş birliği çalışmalarımızı en üst noktalara taşımaktır. Dolayısıyla IDEF'te savunma sanayi alanında iş birliklerinin başlatılmasının ve geliştirilmesinin önünü açacak anlaşma ve protokollerin imzalanacak olmasından da büyük mutluluk duymaktayız."

Fuara, 83 ülkeden 163 heyet ile 700'ü yabancı olmak üzere, 1238 firmanın katıldığını belirten Akar, bu kapsamda 100 civarında anlaşma ve mutabakatın imzalanacağını da açıkladı.

Akar, konuşmasının sonunda şehitler başta olmak üzere, son dönemdeki orman yangınları ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerle 17 Ağustos 1999'daki depremde yaşamını yitirenlere rahmet diledi, gazilere şükranlarını iletti.