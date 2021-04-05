Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, bazı emekli amirallerin açıklaması hakkında konuştu
05.04.2021 16:17
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır"...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.
Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) başkan ve yönetim Kurulu Üyelerini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.
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