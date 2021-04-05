Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) başkan ve yönetim Kurulu Üyelerini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.