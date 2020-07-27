Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mersin'deki kaza ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mersin'deki kaza ile ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesine ilişkin, "İlk aldığımız bilgilere göre, araçta teknik arıza meydana geldi, frende problem oldu, frende bir boşalma söz konusu oldu.

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mersin'deki kaza ile ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesine ilişkin, "İlk aldığımız bilgilere göre, araçta teknik arıza meydana geldi, frende problem oldu, frende bir boşalma söz konusu oldu." dedi.

Akar, kaza yerindeki incelemelerinin ardından beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mut Devlet Hastanesi'ne geçti.

Burada yaralı askerleri ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güne elim bir kaza ile başladığını belirtti.

Akar, kazada iki otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini, 4 askerin şehit olduğunu açıklayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kazada 27 askerin yaralandığını, bunlardan entübe durumdaki dördünün Mersin'deki hastanelere sevk edildiğini aktaran Akar, "Diğer yaralılarımız burada Mut Devlet Hastanesi'nde. Onları ziyaret ettik. Onlarda kritik bir durumun olmadığını memnuniyetle müşahede ettik. Özelikle bu dönemde TSK'nin, Kara Kuvvetlerimizin çok çeşitli intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi, tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince planlı bir şekilde bu intikaller icra edilmekte." dedi.

Akar, kaza yapan otobüsün dün saat 21.45'te Manisa Alaşehir'den hareket ettiğini daha sonra Afyonkarahisar'da saat 2.40'da mola verildiğini, şoför değişiminin, otobüsün bakımının yapıldığını ve tekrar yola devam edildiğini anlattı.

Konya'da saat 06.30 civarında ikinci molanın verildiğini bildiren Akar, "Orada da benzer şekilde şoför değişimi ile dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 7.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, araçta teknik arıza meydana geldiği, frende problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, olaya ilişkin idari ve adli çalışmaların tamamlanmasının ardından kazanın nasıl olduğunun tam olarak ortaya çıkarılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İlk aldığımız bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Bu bilgiler daha sonra alınan ifadelerle teyit edilecek. Aldığımız bilgiler çerçevesinde, şoförün frende bir problem olduğu konusunda otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu, sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmamak için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durmak konusunda bazı tavsiyeler alındığını fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre şoförün, ikinci şoförün veya muavinin telefonla bazılarını arayıp bu konuyu konuştuklarına, tavsiye aldıklarına dair de bilgiler var. Bu çerçevede elinden gelen gayreti göstermesine rağmen maalesef sonunda bu elim kaza meydana gelmiş bulunuyor."

"Tedbirlere rağmen meydana gelen kazanın büyük üzüntüsü içindeyiz"

Alınan bütün tedbirlere rağmen meydana gelen kazanın büyük üzüntüsü içinde olduklarını belirten Akar, "Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz." dedi.

Hulusi Akar, entübe olan 4 yaralıdan 2'sinin boynunda problem olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla bunun üzerinde doktorlarımız hassasiyetle duruyorlar. Diğer taraftan birinin kafa ve göğüs problemi, diğer bir askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Doktorlarımız yoğun bir gayret içindeler. Buradaki aldığımız tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma sürüyor. Bu konuda yapılabilecek ne varsa bunların hepsi yapıldı. Hem Adana'dan hem de Konya'dan gelen ambulans helikopterle gerekli nakiller yapıldı." bilgisini verdi.

Yaralıların kaldırıldıkları hastanelere ilişkin bilgileri paylaşan Akar, şöyle konuştu:

" Mersin Üniversitesi'nde 4, Mersin Şehir Hastanesi'nde 4 yaralımız var. Onların tedavisi devam ediyor. Silifke'de ve Erdemli'de 2'şer hastamız var. Diğer yaralılarımızın da 15 yaralımızın da şu anda burada tedavisi sürüyor. Onların durumunda herhangi bir kritiklik yok. Bütün hastane çalışanlarımıza, sağlık personeline en içten duygularla teşekkürlerimi sunuyorum, Valimize ve tüm mülki görevlilerimize, güvenlik görevlilerimize de teşekkür ediyorum. Bütün ailelere büyük geçmiş olsun diyorum. Şehit olan 4 askerimiz ile 2 şoförümüze Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum."

Öte yandan, Bakan Akar ve Orgeneral Dündar, kaza yerindeki incelemelerinin ardından konvoydaki diğer askerlerin bulunduğu yere geldi. Kaza hakkında bilgi alan Akar, askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hulusi Akar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Mersin'deki kaza ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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