Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe Kilit Operasyonu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe Kilit Operasyonu" açıklaması Açıklaması

20.04.2022 12:55
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe Kilit Operasyonu" açıklaması Açıklaması

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe Kilit Operasyonu'nun son derece ayrıntılı bir planlama ve uzun süreli çalışmanın ardından başlatıldığını belirten Akar, operasyonun başladığı pazar akşamından bugüne kadar faaliyetlerin planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini söyledi.

Mehmetçiğin gücü, kuvveti ve moralinin yüksek olduğunu ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla birinci safha hedefleri ele geçirildi. Hedeflerimiz safha safha belirlendi. Onlarca mağara var. O mağara, barınak, sığınakların tek tek temizlenmesi lazım. Operasyonumuz devam edecek. Ömer üsteğmen ve Kaan teğmen, iki şehidimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Birliklerinin önünde, en ön safta ilerlerken, birliklerini emir ve komuta ederken şehadet mertebesine erdiler. Onlara şükran borçluyuz."

Şehitleri bir kez daha şükranla yad eden, onlara rahmet dileyen Akar, şunları kaydetti:

"Teröristlerin yaptıkları konuşmalardan son derece çaresiz, acz içinde olduklarını görüyoruz. Çıkış yollarının olmadığını görüyorlar. Yalanlarla, hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Bunun bir çıkar yol olmadığını herkes biliyor. Oradaki mağaraların içinde ne kadar saklanırsa saklansın, hangi taşın altına girerlerse girsinler herhangi bir şekilde kurtuluşları yok. Adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Herhangi bir geri adım atmamız söz konusu değil. Bizim amacımız, temennimiz 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak."

Akar, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin soru üzerine, "İkisi bu sabah olmak üzere şu ana kadar toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi. Arama ve tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunların sonucunda bu sayıların daha da artacağını söylemek yanlış olmaz." dedi.

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Hulusi Akar, AK Parti, Milli, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe Kilit Operasyonu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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