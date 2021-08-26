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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

26.08.2021 10:05
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

Hulusi Akar, Afganistan, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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