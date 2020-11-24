Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki Açıklaması

24.11.2020 16:31
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türk ticari gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türk ticari gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur" dedi.

Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türk ticaret gemisine yönelik hukuk dışı aramaya ve İrini harekatına yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk bakımından sağlam temellere dayanmamaktadır. Bunun uygulaması da aynı şekilde sıkıntılı yürütülmektedir. BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'nin izni ve onun oluruyla bütün faaliyetlerin yürütülmesi lazım. Fakat bu konuda maalesef bu harekatı icra edenler bunlara dikkat etmemektedirler." diye konuştu.

Milli Mutabakat Hükümeti'nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına da işaret eden Akar, "Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınıp alınmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir. Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var. Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."

"Görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor"

Karabağ'daki anlaşmanın ardından Rusya ile yapılan görüşmelerin geldiği aşamanın sorulması üzerine Akar, Rusya ile görüşmeler ve yazışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu konuda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptıkları bir muhtıra olduğunu anımsatan Akar, "Onun ayrıntılarını belirleyici yönetmelik niteliğindeki çalışmanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmeler yoluyla veya yazışmalar yoluyla bunu da sonuçlandıracağız. Görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Azerbaycan'a ne zaman gideceği ve oradaki görevlerine yönelik soru üzerine, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız sürüyor. Mehmetçik gerekli hazırlıklarını yaptı, yapmaya devam ediyor. Bir taraftan orada gözlem noktalarında devriye olarak görevlerimiz olacak diğer taraftan oradaki ortak harekat merkezinde arkadaşlarımız olacak. Tabii bu arada da dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan Türkü'nü gerekli yardımı yapmak için orada insani yardım çerçevesinde, patlayıcıların, mayınların temizlenmesi şeklinde hepsi bir arada devam ediyor. Planlandığı şekilde yürüyor."

Hulusi Akar, "Gözlem noktaları arasında devriye yapılacak mı?" sorusunu ise "Azerbaycan ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde onu da uygun bir şekilde planlayacağız ve gerçekleştireceğiz." şeklinde yanıtladı.

Doğu Akdeniz, Hulusi Akar, İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı         
17:18
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı         
16:49
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:13:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei