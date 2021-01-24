Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme - Son Dakika

Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme

24.01.2021 11:55
Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk görev uçuşunu gerçekleştiren P-72 deniz karakol uçağında incelemelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk görev uçuşunu gerçekleştiren P-72 deniz karakol uçağında incelemelerde bulundu.

Meltem-3 Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan TCB-751 kuyruk numaralı P-72 deniz karakol uçağı, ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi. Görev uçuşunun ardından Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile uçakta incelemelerde bulundu. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'dan uçağa ilişkin bilgi alan Bakan Akar, personelle de sohbet etti. Uçakta görevli personelin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Akar, "Geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak mavi vatanımızda göreve başlamıştır. Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği, güvenliği için çok önemli. Bizler elimizden geldiğince en modern teçhizatla silahlı kuvvetlerimizi donatmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bizim en önemli gücümüz nedir? Personelin bilgi, eğitim ve tecrübesi  yani sizlersiniz. Sizlere güveniyor, sizlerden çok şey bekliyoruz" dedi.

DENİZALTI SAVUNMA HARBİNDE ETKİN KULLANIM P-72 deniz karakol uçaklarının hizmete girmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliği daha da artacak. Mevcut P-235 uçağıyla kıyaslandığında görev sahasında 2-3 saat daha fazla kalabilme yeteneğine sahip P-72 deniz karakol uçağı, MK-46 torpidosuna ilave olarak daha modern özelliklere sahip MK-54 torpidosunu atabilecek. Denizaltıların yerini tespit etmekte kullanılan sonar sistemi olan sonobuoy taşıma kapasitesine sahip uçak, bu özelliğiyle denizaltı savunma harbinde etkin kullanım imkanı sağlayacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veren P-235 deniz karakol uçaklarındaki görev sistem ve sensörlerinden farklı olarak, P-72 deniz karakol uçaklarında Link 16 taktik veri bağı ve Mark-54 torpidosu atma kabiliyeti de bulunuyor. Ayrıca, P-72 Deniz Karakol Uçak, P-235 uçaklarına kıyasla daha uzun süre havada kalıyor. TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN ve MİLSOFT gibi birçok savunma sanayii kuruluşunun alt yüklenici olarak görev aldığı Meltem-3 Projesiyle ülkeye bu alanda önemli bilgi birikimi ve katkı sağlandı. Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçaklarıyla öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevleri icra edilecek. Uçak üzerinde bulunan denizaltıları belirlemekte kullanılan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar uçakta bulunan Mark-46 ve Mark-54 torpidolarıyla imha edilebilecek. Ayrıca P-72 uçaklarının çok tehditli ortamda görev yapabilmesini sağlamak amacıyla elektronik karıştırmayı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemleri mevcut. Keşif gözetleme maksatlı kullanmak üzere radar ve elektro optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, 'Mavi Vatan'ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı verecek ve bu bilgileri anlık olarak Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ilgili birlikleriyle Link 11 ve Link 16 veri bağı sistemleri üzerinden paylaşacak. Ayrıca Arama ve Kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere uçak üzerinde can salı taşınabilecek ve kazazedeleri kurtarma maksadıyla denize atılabilecek. Projenin diğer 5 adet P-72 deniz karakol uçağının, 2021 yılı sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.MELTEM-3 PROJESİUzun Ufuk Bütünleşik Deniz Gözetleme Sisteminin bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına havadan deniz gözetleme kabiliyeti sağlamak amacıyla başlatılan Meltem projelerinin geçmişi 1990'lı yıllara uzanıyor. Meltem-1 ve Meltem-2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet CN-235 tipi (P-235) deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem-3 ile 6 adet ATR-72 tipi (P-72) deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı.

Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme
Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme
Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme
Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme

Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme - Son Dakika


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