Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve... - Son Dakika

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve...
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki kayıtlara göre iddia tamamen gerçek dışı."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki kayıtlara göre iddia tamamen gerçek dışı."
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 04:33 Kaynak: AA
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