Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

14.03.2022 15:17
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj arasındaki telefon görüşmesinde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj arasındaki telefon görüşmesinde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile telefonda görüştü.

İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Balkanlar'ın barış, huzur ve güven içinde olmasına verdiği önem vurgulandı.

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Hulusi Akar, Kosova, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü - Son Dakika
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