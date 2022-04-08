Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

08.04.2022 09:02
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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Hulusi Akar, Ateşkes, Ukrayna, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü - Son Dakika


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