Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları Isparta'da - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile incelemede bulunmak üzere Isparta'ya geldi.

Buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe gelişinde şeref defterini imzalayan Bakan Akar, Vali Ömer Seymenoğlu ile görüştü. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.