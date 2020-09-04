Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet...
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı. - ANKARA
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:29 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet... - Son Dakika
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