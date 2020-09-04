Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı. - ANKARA