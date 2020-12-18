Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece... - Son Dakika

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece...
18.12.2020 18:47
Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu." - KİEV
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