Son dakika haber! "Milli Şehit" Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı - Son Dakika

Kartal Belediyesi, ölümünün 103. yılında anılan "Milli Şehit" Kaymakam Mehmet Kemal Bey'in kabri başında tören düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Şehit Kemal Bey'in, Kuşdili Mezarlığı'ndaki kabri başındaki törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Milli Şehit Kemal Bey'i saygıyla ve rahmetle andığını belirterek, "Kartal Belediyesi olarak tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ideallerine sahip çıkıyoruz. Ülkemizin ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Törende Kemal Bey ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

- Kaymakam Kemal Bey'in idam edilişi

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, 5 Şubat 1919 tarihinde yargılanmaya başlandığı İstanbul Örfi İdare Divanı Harbi'nde, Yozgat ve Boğazlıyan Ermenilerinin tehciri sırasında suistimal ve öldürme olaylarında gevşeklik gösterdiği iddiasıyla 8 Nisan 1919'da idama mahkum edilmişti. İdam kararını veren mahkeme heyetinin yarısı, azınlıklardan oluşuyordu. 10 Nisan 1919 günü Beyazıt Meydanı'nda idam sehpasına çıkartılan Kemal Bey, şunları söylemişti:

"Vatandaşlarım sizlere yemin ederim ki ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer buna adalet diyorlarsa, kahrolsun adalet. Asil Türk Milleti'ne çocuklarımı emanet ediyorum. Borcum var, servetim yok. Üç çocuğumu millet uğruna yetim bırakıyorum. Yaşasın millet."

Kemal Bey, Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde "Milli Şehit" ilan edilmişti.