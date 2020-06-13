Son dakika haber... Milli sporcu belgesi verilmesi hakkındaki yönetmelik yayımlandı

Milli Sporcu Belgesi Verilmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan yönetmeliğe göre, doping cezası alan sporcu cezası bittikten sonra millilik belgesi alabilecek.

Yönetmelikte, "doping ihlali yapılan müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin milli sporcu belgesi verilmeyen ya da iptal edilen sporculara, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvuruları halinde, doping ihlali yaptığı müsabaka dışındaki müsabakalara ilişkin milli sporcu belgesi, müsabaka tarihindeki sınıflandırmaya uygun olarak düzenlenir." ifadelerine yer verildi.

Doping cezası alan sporcunun cezasını çektikten sonra tekrar yarışmalara katılıp millilik belgesi alabilmesinin önü açılırken kendi imkanıyla uluslararası yarışmalara katılan kişilere millilik belgesi verilmesine dair şartlar yeniden düzenlendi.

Millilik belgelerinin "e-devlet"ten alınabilmesi olanağını getiren yönetmelikle millilik sınıflarını belirleme yetkisi de Gençlik ve Spor Bakanlığına verildi.

Yönetmelikle, kendi imkanlarıyla müsabakalara katılan ve temsil görevi verilen sporculara ilişkin milli sporcu belgesi düzenlenebilmesi için "milli sporcu belgesi talep edilen uluslararası müsabakanın yapıldığı yıl veya bir önceki yıl federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye şampiyonası veya Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan en üst organizasyonda olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dallarında ilk sekiz; olimpik, paralimpik veya deaflimpik olmayan spor dallarında ise ilk dört dereceye girmiş olmak" ve "Bu derecelere girememiş olmakla birlikte belge talebinde bulundukları uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmiş olmak" şartları getirildi.