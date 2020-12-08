MİLLİ tekvandocu Gamze Özdemir (21), kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini, yayımladığı mesajla duyurdu. Başkan Şahin, mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

?