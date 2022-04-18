Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti

18.04.2022 13:23
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberi: MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki milli triatlon sporcusu Ata Yahşi (24) yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki milli triatlon sporcusu Ata Yahşi (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'na katılan Onur Calp ile Ata Yahşi, İzmir'e dönmek için yola çıktı. Onur Calp yönetimindeki, içerisinde bisikletleri ve malzemeleri bulunan 35 BCS 574 plakalı kamyonet, aynı yöne giden E.A. (54) yönetimindeki 43 EA 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Calp kazayı yara almadan atlatırken, Ata Yahşi yaralandı. Ambulansla Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılan Yahşi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda birinci kademe triatlon antrenörü olan Ata Yahşi'nin Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve eski milli atlet Adnan Yahşi ve eski milli atlet Arzu Yahşi'nin oğulları olduğu belirtildi. Ata Yahşi'nin Avrupa ve dünya çapında triatlon sporunda dereceleri bulunuyor.

Kazanın ardından TIR şoförü E.A. gözaltına alınırken, Yahşi'nin cenazesinin bugün ikindide Gaziemir'de toprağa verileceği bildirildi.


Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
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Triatlon, Ankara, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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