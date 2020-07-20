Son dakika haber: Milyonluk araçlar çürüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Milyonluk araçlar çürüyor

Gelen son dakika haberine göre Milyonluk araçlar çürüyor Mersin'de sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor Ata Otopark ve Yediemin Deposu İşletmecisi Mehmet Kuş: "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon...

Milyonluk araçlar çürüyor

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı

Mersin'de sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor

Ata Otopark ve Yediemin Deposu İşletmecisi Mehmet Kuş:

"Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araç bulunuyor"

MERSİN - Mersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor. Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi.

Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin depolarına çekiliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. Mersin'de bulunan 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar görenlerin yüreklerini burkuyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira civarında. Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda bekliyor.

"Piyasa değerleri yaklaşık 50 milyon lira"

Yaptıkları çalışmayla ilgili İHA muhabirine konuşan otopark işletmecisi Mehmet Kuş, yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Babası ve amcasının 35 yıldır bu sektörde olduğunu kaydeden Kuş, "Mersin'de 6 adet yediemin deposu var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Şu an otoparkımızda 750-bin arasında araç, 5 ile 10 bin arasında motosiklet muhafaza altında. Buradaki araçların maddiyatına baktığımızda çok büyük paralar burada duruyor. 50 bin liralık arabada var, 500 bin liralık arabada var. Maddiyata vurursak şu anda bizim otoparkımızda yaklaşık 50 milyon liralık araç var. Pandemi süresinde belli bir muhafaza süresi mecburen arttı. Adliyeler durma noktasına geldi. Biz otoparkımızdaki araçların bir an önce faal olarak kullanılmasına, devlete katkı sağlamasını istiyoruz. Bununla ilgili adliyeye ve yetkili mercilerimize ihtiyacımız var. Bunlar eğer yeniden trafiğe dönerse her türlü devletimize katkı sağlayacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde milyonluk araçlar yatıyor

Otopark fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Kuş, "Fiyatları her yıl UKOME belirliyor. Bu sene otomobil ücreti 15, kamyonet 20, üstündeki araçlar için ise 25 lira günlük para alıyoruz. Motosikletler ise 7,5 lira günlük para yazılıyor. Araçlar üzücü bir şekilde çürümeye devam ediyor. Biz bunların bir an önce faal olarak kullanılmasını istiyoruz. Araçlar beklemekten artık çürüyor. Araçların içerisinden artık ağaç çıkacak. Biz bir an önce gün yüzüne çıkmasını ve devletimize katkı vermesini istiyoruz. Bizi dışarıdan baktıklarında hurdacı, parçacı olarak görüyorlar ama içeri geldiklerinde güvenliği ve içerdeki araçları gördüklerinde, bizde onlara bilgi aktardığımızda devletin yediemin deposu olduğumuzu, bunları korumayla mükellef olduğumuzu anlatıyoruz. Dışarıdan bakıldığında gerçekten hurdalık gibi görünen yerde milyonluk araçlar duruyor" ifadelerini kullandı.

Birçok ilden aracın otoparklarında bulunduğunu vurgulayan Kuş, "Yaklaşık 20-25 arasında ilin plakalı aracı şu anda bizde mevcut. Tabi ki büyük iller ve Mersin ağırlıklı ama 20 üzerinde ilin plakasının bulunduğu araba bizde bulunuyor" diye konuştu.

Mehmet Kuş, Motosiklet, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Milyonluk araçlar çürüyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:54 Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim 15:33 Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Nihat Özdemir'den yabancı kuralına itiraz eden kulüplere eleştiri: Anlamış değilim
15:54
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
15:33
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Milyonluk araçlar çürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]