Son dakika haber! Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda yürürken kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Başak Cengiz'in annesi, babası, yakınları ve nişanlısı ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan istenen raporun geldiğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.

Duruşmada, savcı önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Mütalaaya karşı söz alan maktulün babası Avni Cengiz ile ağabeyi Fatih Cengiz, mütalaa doğrultusunda sanığın en ağır şekilde ceza almasını istediklerini söyledi.

Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Anne Beyhan Cengiz, sanığın olayı planlayarak 1 metre uzunluğundaki kılıçla gerçekleştirdiğini, sorulan sorulara da anlayarak cevap verdiğini belirterek, "Bu nasıl bir hastalıktır ki hiçbir şeyi unutmuyor. Sunulan uzman raporlarını kabul etmiyorum. Verilecek kararın örnek olmasını istiyorum." dedi.

Cengiz ailesinin avukatı Mustafa Tırtır, Adli Tıp Kurumundan gelen raporlar gözetilerek karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık, bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Sanık avukatları, tasarlama suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını ifade ederek, lehe olan hükümlerin uygulanmasını istedi.

Yargılamanın bitirileceğini bildiren Mahkeme Başkanı sanığa son sözünü sordu.

Sanık, söyleyecek bir şeyinin olmadığını tekrarladı.

Verilen aranın ardından devam eden duruşmada karar açıklandı.

Mahkemenin kararı

Mahkeme, sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca heyet, sanık Boz'un, "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, kararında herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.

Karar açıklanırken anne Beyhan Cengiz gözyaşlarını tutamadı.

Olay

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.