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Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak

30.12.2021 10:52
Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak

Son dakika haberi... Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, 25 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada kılıçla saldırarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Can Göktuğ Boz (27) hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldürülmesine ilişkin dava 25 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
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