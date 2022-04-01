Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu - Son Dakika
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Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu

01.04.2022 23:47

- Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camilerde ve diğer selatin camilerde ilk teravih namazı kılındı.

- Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu

EDİRNE - 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camilerde ve diğer selatin camilerde ilk teravih namazı kılındı.

Camilerde 2 yıl aradan sonra Teravih Namazı cemaatle birlikte kılındı. Vatandaşlar Teravih Namazı için camilere koştu. Edirne'de ilk teravih Namazında Selimiye Başta olmak üzere Eski Cami ve diğer Selatin camiler de doldu taştı.

Ülkemizi ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele nedeniyle 2 yıldır buruk şekilde evlerde idrak edilen Ramazan Ayı bu yıl tedbirlerle camilerde idrak ediliyor.

Ramazan'a kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, teravih Namazını kılmak için camilerin yolunu tuttu.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Selimiye Camii, misafirlerini Ramazan ayının ilk 15 günü 'İman en büyük nimettir' yazılı mahya ile karşılıyor.

Ramazan'ın simgesi mahya, komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan da görülebilecek.

"İçimize güneş doğdu"

Vatandaşlardan Hayri Aydım, "Koronavirüs dolayısıyla 2 yıldır hepimiz çok mağdur durumdaydık. Bu akşam içimize güneş doğdu. Çok mutluyuz ve Ramazan'a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm İslam alemine hayırlı olsun. Bugün ilk teravih Namazını kılacağız" dedi.

"İlk teravih namazı, heyecanlıyız"

Trakya Üniversitesi öğrencisi Nur Aktuğ, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye gölgesindeyiz. Bu akşam ilk teravih kılınacağı için biz de camiye geldik" dedi.

"İnsanlar teravih için camilere gidiyor"

Meryem Aktuğ, "Ramazan'ın bu şekilde idrak edilmesinden dolayı çok mutluyuz. İnsanlar camilere gidiyor, teravih için evlerinden çıkıyorlar bu duygu bile insanın içini coşturuyor. Allah bir daha bu salgını böyle ağır yaşatmasın" dedi.

Edirne'nin camilerini ve teravihlerini çok özleyeceğini söyleyen üniversite öğrencisi Asuman Çihal, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

"Heyecanlı ve mutluyuz"

2 yıl aradan sonra ilk defa cemaatle birlikte teravih kılacakları için heyecanlı olduklarını söyleyen Ayşe Kevser Demirci, Bu günlere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

11 Ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih Namazında 7'den 70'e birçok vatandaş camileri doldurdu ve ellerini semaya açtı. Ziyaret amacıyla farklı ülkelerden gelen misafirlerin de Selimiye Camii'nde namaz kıldığı dikkat çekti.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu

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Son dakika haber | SELİMİYE'DE 2 YIL ARADAN SONRA CEMAATLE İLK TERAVİH Son dakika haber | SELİMİYE'DE 2 YIL ARADAN SONRA CEMAATLE İLK TERAVİH Trakya'da ilk teravih coşkusu Trakya'da ilk teravih coşkusu

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de ilk teravih coşkusu - Son Dakika


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