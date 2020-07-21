Son dakika haber... Minare yapımı için gittiği Adıyaman'da gölete giren işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'ten Adıyaman'ın Gerger ilçesine minare yapımı için gelen Mehmet Kaya, girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ depreminde hasar gören ve yıkımına karar verilen Gerger Ulu Camii minaresinin yerine yenisinin yapımı için Gaziantep'ten Adıyaman'ın Gerger ilçesine gelen Mehmet Kaya (25), serinlemek için Şahin Tepesi bölgesindeki Atatürk Baraj Göleti üzerine kurulu yüzen havuza girdi. Burada boğulma tehlikesi geçiren Kaya, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye yetiştirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kaya, kaldırıldığı Gerger Devlet Hastanesinden Kahta Devlet Hastanesine, oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mehmet Kaya'nın cenazesi, hastane morgunda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep'e gönderilecek,

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN