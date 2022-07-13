Son dakika haberi... Minibüsün otomobile çarpma anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Minibüsün otomobile çarpma anı kamerada

13.07.2022 18:52

Son dakika habere göre Minibüsün otomobile çarpma anı kamerada Minibüsün otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı Samsun'da kavşakta minibüsün otomobile yandan çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Minibüsün otomobile çarpma anı kamerada

Minibüsün otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da kavşakta minibüsün otomobile yandan çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Dal idaresindeki 55 DP 154 plakalı minibüs yolun karşısına geçmekte olan Turgay Köse yönetimindeki 35 BBZ 449 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil orta refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Turgay Köse ile yanında bulunan Suat Boz yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Turgay Köse, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Minibüsün otomobile çarpma anı kamerada - Son Dakika

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