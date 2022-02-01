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Son dakika haber... MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Son dakika haber... MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

01.02.2022 11:06

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Buca ilçesinde, 63 yaşındaki Mehmet Elibol, şoför olarak çalıştığı yolcu minibüsünde çıkan tartışmada husumetli olduğu A.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 63 yaşındaki Mehmet Elibol, şoför olarak çalıştığı yolcu minibüsünde çıkan tartışmada husumetli olduğu A.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, 63 Sokak'ta meydana geldi. Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan 35 ADU 523 plakalı minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile aralarında husumet bulunan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Minibüsün içindeki tartışmanın uzaması üzerine, iddiaya göre, A.Ş. yanındaki bıçakla Elibol'a saldırdı. Elibol, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalırken, A.Ş. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minibüs şoförü Elibol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Elibol'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber... MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haber... MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haber... MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

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Mehmet Elibol, Minibüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MİNİBÜS ŞOFÖRÜ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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