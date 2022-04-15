Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

15.04.2022 02:15
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Daniş Koper Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Niyazi Çelik idaresindeki 34 JL 4787 plakalı minibüs, önünde seyreden Turgut Yeni idaresindeki 16 LAG 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsü Nevzat Çelik'i hastaneye kaldırdı. Minibüsün yolcu tarafında oturan Berzat Aslan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın araç içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, Berzat Aslan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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TEM Otoyolu, Kocaeli, Minibüs, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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