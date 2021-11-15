Son dakika haber! Minibüs, yoldan geçen 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

BURSA'da Hüseyin Y.'nin kontrolünden çıkan minibüs, yoldan geçen Nesibe Bingöl ile Serpil Taskesen'e çarptı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Bingöl, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Taşkesen'in ise tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Y.'nin kullandığı minibüs, sürücüsünün rampada kontrolünü kaybetmesiyle yoldan geçen Serpil Taskesen ile Nesibe Bingöl'e çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Taşkesen'in ise tedavisi sürüyor. İstinat duvarına çarparak duran minibüsün sürücü Hüseyin Y. gözaltına alındı. İncelemede Hüseyin Y.'nin aracı hızlı kullandığı tespit edildi. Kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının yola savrulduğu anlar yer aldı.