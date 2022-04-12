Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, kamyonete arkadan çarptı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Milyaz Dursunovyönetimindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan sürücü Raşit Şimşekyönetimindeki 16 KJP 94 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile kamyonetteki yolcular Murat Polatve Yavuz Arslanyaralandı.4 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.