Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı

12.04.2022 16:24
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı

Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, kamyonete arkadan çarptı; 4 kişi yaralandı.

Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs, kamyonete arkadan çarptı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Milyaz Dursunovyönetimindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan sürücü Raşit Şimşekyönetimindeki 16 KJP 94 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile kamyonetteki yolcular Murat Polatve Yavuz Arslanyaralandı.4 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı
Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haber: Bursa'da minibüsün kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:34:40. #1.11#
SON DAKİKA: Minibüsün kamyonete 2 kez çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement