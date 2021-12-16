Üye Girişi
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar - Son Dakika

Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar

16.12.2021 12:41

Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar Karaman'da park halindeki minibüsün radyatörü sahibinin gözü önünde hırsızlar tarafından sökülerek çalınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar

KARAMAN - Karaman'da park halindeki minibüsün radyatörü sahibinin gözü önünde hırsızlar tarafından sökülerek çalınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 14 Aralık Salı günü Hamidiye Mahallesindeki Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar ayakkabı satıcılığı yapan Ramazan Kaplan, daha önceden satın aldığı minibüsü, arızası olduğu için ve gözünün önünde dursun diye satış yaptığı yerin 15 metre ilerisine park etti. Günlerdir orada park halinde olan minibüsün yanına otomobille 2 kişi yanaştı. Araçtan inen bir kişi, sanki kendi araçlarıymış gibi minibüsün radyatörünü sökmeye başladı. Hırsızlar 5 dakika içirişinde söktükleri radyatörü aldıktan sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı. Hırsızlar radyatörü çalarken, minibüsün sahibinin ise 15 metre ileride her şeyden habersiz ayakkabı satışına devam etmesi dikkat çekti.

"Biz minibüsün arkasındayken, o önünden sökerek gitmiş"

Sanayi esnafının haber vermesiyle hırsızlık olayını öğrendiğini anlatan minibüsün sahibi Ramazan Kaplan, "Biz minibüsün arkasında ayakkabı satışı yaparken, hırsız gelmiş önünden radyatörü söküp gitmiş. Minibüsün karşısında olan esnaflar arkadaşlar radyatörün söküldüğünü görmüşler, ancak onlar benim haberimin olduğunu sanmışlar. Arızası olduğu için gözümün önünde dursun diye buraya park etmiştim. Yaptırıp götürecektik. Şuan minibüsün radyatörü ile bazı hortumları sökülerek çalınmış. Şuan için polise bir şikayette bulunmadık, ama bulunacağız" dedi.

Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar
Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar

Ramazan Kaplan, 14 Aralık, Hırsızlık, Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:19 Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum         
14:19
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı         
14:10
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor         
13:57
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:24:44. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki minibüsün radyatörünü sahibinin gözü önünde böyle çaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement