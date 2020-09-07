Son dakika haber: Minik Aylin artık mutlu - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl kaza sonucu sağ bacağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren, yaklaşık 7 ay sonra protezle yürümeye başladı. Eğitimine kaldığı yerden devam eden Aylin Dağdeviren, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaza, 8 Aralık 2019'da Menteşe ilçesinde meydana geldi. Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e çarptı. Kaza sonrası Dağdeviren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Dağdeviren'in, kamyon tekerinin altında kalan sağ bacağı, diz altından kesildi.