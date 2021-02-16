Tarsus Cumhuriyet Mahallesi 'nde oturan Çelik ailesinin oğlu Esat Çelik, evdeki musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Anne ve babasına seslenen minik Esat, ağlayarak yardım istedi. Çocuğun parmağına sıkışan musluk yüzüğünü çıkartamayan anne-baba, oğullarını Tarsus Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Hastane personelinin durumu bildirmesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Esat'ın parmağındaki musluk yüzüğü itfaiye erlerince dikkatlice kesilerek çıkartıldı. Çocuğu yüzükten kurtaran itfaiye erleri, aile ve hastane personelince alkışlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Minik Esat'ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı - Son Dakika

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