Minik Rana'ya polis abilerinden sürpriz doğum günü - Son Dakika

- Minik Rana'ya polis abilerinden sürpriz doğum günü

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde motorize yunus polisleri, büyünce polis olmak isteyen 9 yaşındaki Rana Öztek'e doğum günü sürprizi yaptı. Ailesi tarafından bir kafeye götürülen Rana hiç bir şeyden habersiz ailesiyle birlikte otururken, polis sirenini duyunca koşarak sokağa çıktı. Rana karşısında doğum günü pastasıyla gelen polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı.

Polatlı'da yaşayan Nedim ile Zerrin Öztek çiftinin en küçük kızı Rana, bir polis hayranı ve büyünce Yunus polisi olmak istiyor, Rana'nın doğum günü öncesi babası ile annesi polis merkezine giderek, yunus polislerin kızlarına doğum günü sürprizi yapmalarını istediklerini söyledi. Bunun üzerine motorize yunus polisleri yaptırdıkları pastayla 9 yaşındaki Rana'nın bulunduğu kafeye gitti.

Polis sirenini duyunca dışarı çıktı

Polisin siren sesini duyunca kafeden dışarı çıkan Rana, çok sevdiği yunus polislerini görünce büyük mutluluk yaşadı. Rana, polisin elindeki doğum günü pastasını görünce duygulandı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Rana, hayalini kurduğu polis motosikletine bindi.

'Bende polis olacağım'

Polisleri görünce büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Rana, "Yunus polisleri abilerime teşekkür ederim. Onları çok seviyorum, bende büyünce polis olacağım. Polisleri görünce hep el sallıyorum, onlarda bana el sallıyor. Bazen duruyorlar, konuşuyoruz" diye mutluluğunu dile getirdi.

'Rana'da geleceğin Yunusu'

Baba Nedim Öztek ise kızlarını mutlu ettikleri için polislere teşekkür ederek, "Rana geleceğin yunusu. Çok istiyor ve inşallah ideallerine kavuşur. Allah polisi ve askerimizi korusun, ayaklarına taş değirmesin" dedi.