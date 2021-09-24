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Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili - Son Dakika

Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili

24.09.2021 10:41

Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili Kaza sonrası 5 yaşındaki Sıraç'ı ölüme terk eden sürücü 1 ay sonra yakalandı -Minik Sıraç'ın annesi Seda Yıldırım: "Rabbim onun belasını versin.

Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili

Kaza sonrası 5 yaşındaki Sıraç'ı ölüme terk eden sürücü 1 ay sonra yakalandı

-Minik Sıraç'ın annesi Seda Yıldırım: "Rabbim onun belasını versin. Vurup kaçıp gitmeyle olmuyor. Belki götürseydi hastaneye böyle olmazdı"

MALATYA - Malatya'da 5 yaşındaki Sıraç Yıldırım'a çarparak ölüme terk eden sürücü, polis ekiplerinin detaylı çalışmalarıyla 1 ay sonra Artvin'de yakalanarak tutuklandı. Minik Sıraç'ın acılı anne ve babası da evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepki göstererek adaletin yerini bulmasını istediler.

Olay, 15 Ağustos Pazar günü akşam 19.00 sıralarında Malatya - Elazığ Karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.Ö. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinin 8'inci gününde çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından kaza sonrası kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Araç, şüpheli şahsın ikametine yakın bir bölgede park halinde bulunurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler şüpheli F.Ö.'nün Artvin ilinde olduğunu belirledi. F.Ö. gözaltına alındıktan sonra Malatya'ya getirilerek polis merkezinde ifadesi alındı ve sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Seda ve Eren Yıldırım çifti, 5 yaşındaki evlatlarını ölüme terk eden cani sürücüye tepki gösterdiler. 2. evladına hamile olan Seda Yıldırım, minik Sıraç'a olan özlemini doğacak kızıyla gidermenin mümkün olmadığını, "Özlemimi doğacak olan kızımla gideremeyeceğim. Onun acısı hep bizimle olacak" sözleriyle ifade etti.

"Yüreği de vicdanı da sızlamamış"

Minik Sıraç'ın babası Eren Yıldırım, çocuğunu ölüme terk eden araç sürücüsüne tepki göstererek "Ayın 15 Pazar günü eşim abisine misafirliğe gitti. Ben de işteydim. Saat 6 civarında telefon geldi. Hastaneye gittim. Şoför çarpmış önce yavaşlamış sonra kaçmış. Bir aydır polisler onu arıyor. Ben de vicdanen rahat duramıyorum. Allah razı olsun polis ekiplerimiz güzel bir çalışma yapmış ve bulmuşlar. Artvin'de bulunmuş arabayı da bahçeye saklamış. Ehliyeti de varmış. Alkollü ve ya uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum. Yoksa kaçmaması lazımdı hepimiz araba kullanıyoruz. O zaman korkabiliriz ama geri gelip teslim olabiliriz. Sonuçta bir insan kediye köpeğe çarptığında bile vicdan azabı çekiyor. Bir insana çarpıyorsun hiç umurunda olmuyor. Onun da evladı var o vicdanen rahat etmişse o da aynısını yaşasın diyeceğim ama yine de çocuklara yazık, rabbimden bulsun. Yüreği de sızlamamış, vicdanı da sızlamamış. İnsan değilmiş. Bizim şüphemiz evladımızı ölüme terk eden sürücünün suçunun başkası tarafından kabullenilmesi" dedi.

"Hastaneye götürseydi belki böyle olmazdı"

Minik Sıraç'ın annesi Seda Yıldırım, evladına çarpan sürücünün kaza sonrası çocuğunu hastaneye götürmesi durumunda çocuğunun ölmeyebileceğini de dile getirerek, "Ben abimlere misafirliğe gittim. Biz içerdeyken o da çocuklarla birlikte çıkmış. Ben de görmedim. Sonra bir haber geldi araba vurmuş. Allah'ından bulsun. Ceza alsın isteriz. Özlemimi doğacak olan kızımla gideremeyeceğim. Onun acısı hep bizimle olacak. Rabbim onun belasını versin. Vurup kaçıp gitmeyle olmuyor. Belki götürseydi hastaneye böyle olmazdı" şeklinde konuştu.

Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili
Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili
Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili
Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili
Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili

Otomobil, Malatya, Artvin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Sıraç'ın ailesi, evlatlarını ölüme terk eden sürücüye tepkili - Son Dakika
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