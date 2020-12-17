Son dakika haber: Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu

17.12.2020 17:01
Son dakika haber: Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu, System.String[]

Son dakika haber... DİYARBAKIR'da 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin, bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, üretici firmanın 5 yetkilisi asli kusurlu bulundu.

DİYARBAKIR'da  7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin,

bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, üretici firmanın 5 yetkilisi asli kusurlu bulundu. Rapor doğrultusunda soruşturmayı yürüten savcılık, 5 yetkilinin, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla ifadesini alacak. Miraç Umut'un annesi Gülşen Bilgi, "Çok sevindim" dedi.

Olay, geçen yıl 25 Kasım günü yaşandı. Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde Miraç Umut Bilgi, okul çıkışı bakkaldan şırıngalı çikolata. Ancak şırınganın kapağı küçük çocuğun boğazına kaçtı. Ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Miraç Umut Bilgi, 9 gün süren yaşam mücadelesini, 5 Aralık 2019 tarihinde kaybetti.Bilgi'nin ölümüyle ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 'üretici firmanın ürünü paketlemesi, üretilmesinin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi, maktulün ölümünde üretici firma ve satıcısının kusuru bulunup bulunmadığının tespiti ile ambalaj tasarımının insan sağlığı yönünden tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi' yönünde bilirkişi raporu istedi.Görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti, raporunu tamamlayıp savcılığa sundu. Raporda firmanın 5 yetkilisinin asli kusurlu olduğu bildirildi. Bu gelişme doğrultusunda savcılık, önümüzdeki günlerde asli kusurlu bulunan 5 kişinin 'taksirle öldürmek' suçundan ifadelerine başvuracak. 'DİĞER ÇOCUĞUN AİLESİNE ÇOK ÜZÜLDÜK'Miraç Umut'un annesi Gülşen Bilgi, konuyla ilgili kendilerine henüz bir bilgi gelmediğini belirterek, "Bu kişiler fabrika üretiminde çalışanlar ise sevindiricidir. Çünkü diğer çocuğun ailesine çok üzüldük. Bilirkişi raporunda o çocuğu kusurlu bulmuşlardı. Ben de korktum acaba bizim de öyle olur mu? diye. Çok sevindim. Bu sevindirici bir haber oldu" dedi.


Son dakika haber: Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu
Son dakika haber: Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu
Son dakika haber: Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu

Seyrantepe Mahallesi, Diyarbakır, Kasım, Miraç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Miraç'ın şırıngalı çikolatadan ölümünde, üretici firmanın 5 yetkilisi kusurlu bulundu - Son Dakika


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