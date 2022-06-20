TUTUKLANDI
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde miras yüzünden tartıştığı eski gelini Hatice Barış'ı (47) öldüren Mustafa Kır (74), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
Mustafa Kır, Saimbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Miras tartışmasında eski kayınpederinin öldürdüğü Hatice, toprağa verildi (2) - Son Dakika
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