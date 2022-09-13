Son dakika haber: Miras yüzünden kardeşini öldürdü (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: Miras yüzünden kardeşini öldürdü (2)

13.09.2022 18:26
Son dakika haber: Miras yüzünden kardeşini öldürdü (2)

Son dakika haberleri... TUTUKLANDI Aksaray'da babalarından miras kalan arsanın satışından elde edilen paranın paylaşımı sırasında çıkan tartışmada kardeşi Kenan Elçi'yi tabancayla başından vurarak öldüren Kemal Elçi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aksaray'da babalarından miras kalan arsanın satışından elde edilen paranın paylaşımı sırasında çıkan tartışmada kardeşi Kenan Elçi'yi tabancayla başından vurarak öldüren Kemal Elçi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Miras yüzünden kardeşini öldürdü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Miras yüzünden kardeşini öldürdü (2) - Son Dakika
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