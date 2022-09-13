Son dakika haber: Miras yüzünden kardeşini öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Aksaray'da babalarından miras kalan arsanın satışından elde edilen paranın paylaşımı sırasında çıkan tartışmada kardeşi Kenan Elçi'yi tabancayla başından vurarak öldüren Kemal Elçi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel, Son Dakika
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