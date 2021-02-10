Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Özbek elektriğini Afganistan'a sevk edecek "Surhan-Puli Humri" elektrik hattı inşaatının hızlandırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev ile Gani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ile ilişkileri geliştirme imkanlarının ele alındığı görüşmede Gani, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına ve ülkesinin ekonomik kalkınmasına verdiği destekten dolayı Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Mirziyoyev ve Gani, Özbekistan, Afganistan, Pakistan ile uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Mezarı Şerif-Kabil-Peşaver" demir yolunun inşasına ilişkin Taşkent'te gerçekleştirilen Özbekistan-Afganistan-Pakistan Üçlü Çalışma Grubu'nun ilk toplantısının başarılı bir şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liderler, bu projenin hayata geçirilmesi, bir an önce ön fizibilite çalışmalarının yapılması ve inşaat çalışmalarının başlatılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanları, Özbek elektriğini Afganistan'a sevk edecek "Surhan-Puli Humri" elektrik hattı inşaatının hızlandırılması konusunda mutabık kalırken, projenin hayata geçirilmesini koordine edecek ikili mekanizmanın oluşturulması ve bununla ilgili her ay videokonferans yöntemiyle toplantılar yapılmasına ilişkin karar aldı.

Afganistanlı öğrencilerin, Özbekistan'da eğitim görmesi meselesinin de ele alındığı görüşmede, martta ünlü şair ve devlet adamı Ali Şir Nevai'nin doğumunun 580. yıl dönümü dolayısıyla Afganistan'da düzenlenecek etkinliğe Özbekistan heyetinin de katılması konusunda mutabık kalındı.