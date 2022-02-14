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Son dakika haber... Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü

14.02.2022 11:30
Son dakika haber... Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eve misafir olarak giden vatandaş yangında hayatını kaybederken, ev sahibi ise yaralandı.

Olay, Çankırı Kırkevler Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.'ye (69) ait tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırada evde bulunan Mehmet S. komşuları tarafından kurtarılırken, evde misafir olarak bulunan Adnan Güler (58) ise alevlerin arasında hayatını kaybetti.

Yaralanan Mehmet S., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adnan Güler'in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Son dakika haber... Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü
Son dakika haber... Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü

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Adnan Güler, Çankırı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Misafir olarak gittiği evde çıkan yangında öldü - Son Dakika


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