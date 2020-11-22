Son dakika haber: Mısır'da 6 Arap ülkesinden ortak askeri tatbikat - Son Dakika

Mısır'ın kuzeybatısında yer alan Muhammed Necib Askeri Üssü'nde 6 Arap ülkesi ortak askeri tatbikat başlattı.

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai'nin resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Arap Kılıcı" adı verilen askeri tatbikata, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Bahreyn ve Sudan'ın katıldığı belirtildi.

Tatbikat çerçevesindeki faaliyetlerin 17-26 Kasım tarihleri arasında devam edeceğinin ifade edildiği açıklamada, faaliyetlere ilişkin bir de video yayınlandı.

"Ümmet için tek hedef" sloganı ile gerçekleştirilen tatbikata katılan ülkelerin asker ve teçhizatının hava ve deniz yolu ile Mısır'a intikal ettiğinin altının çizildiği açıklamada, tatbikata 6 ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Hedefi Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek olan tatbikat çerçevesinde, endoktrinasyon kavramları standartlaştırmak, görevi doğru bir şekilde ve zamanında yerine getirebilme yöntemlerinin yanı sıra ortak iş birliğini organize etme, teknik ve becerileri uygulanmıştır."

6 Arap ülkesi 2018 yılınin Kasım ayında da Mısır'da ortak bir askeri tatbikat düzenlemişti. 2 yıl önceki tatbikata Kuveyt katılmış, ancak Sudan katılmamıştı. Bu yılki tatbikata Kuveyt'in katılmaması dikkati çekti.