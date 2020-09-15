Son dakika haber! Mısır'da eski Enformasyon Bakanı Saffet eş-Şerif hakkındaki 3 yıllık hapis cezası onandı - Son Dakika

Mısır'da Yüksek Mahkeme, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin Enformasyon Bakanı Saffet eş-Şerif hakkında verilen 3 yıllık hapis cezasını onadı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme Şerif'in avukatları tarafından yapılan itirazı reddederek, eski bakan hakkındaki cezanın kesinleşmesini sağladı.

Mahkemenin sanık hakkındaki kararının nihai olduğu ve bir üst mahkemeye taşınamayacağı duyuruldu.

Yüksek Mahkeme geçen 7 Temmuz'daki oturumunda, bir sonraki duruşma tarihine kadar Şerif'in gözaltında tutulmasını kararlaştırmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi Eylül 2018'de Şerif hakkında 3 yıl hapis cezası ve 99 milyon Mısır Cuneyhi (yaklaşık 6 milyon dolar) para cezası vermişti.

-Saffet eş-Şerif kimdir?

Saffet eş-Şerif (87), Arap Baharı eylemleri sonucu 2011 yılında devrilen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin en önemli siyasi figürlerinden birisiydi.

Devrimin ardından Şerif hakkında "haksız kazanç sağlamak, yolsuzluk ve 25 Ocak Devrimi esnasında eylemcilerin ölümüne sebebiyet vermek" gibi suçlamalar nedeniyle davalar açıldı.

Hakkında açılan davaların bazılarından ceza, bazılarından ise beraat alan Şerif, Mübarek dönemi iktidarının 25 yılında kendinden söz ettiren isimdi.

Mısır Meclisi alt kanadı Şura Meclisi Başkanlığı da yapmış olan Şerif hakkında mahkemelerin verdiği kararlar muhalefet tarafından eleştirilmişti.