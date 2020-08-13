Mısır'da Nil Nehri'nde bir feribotun batması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Mısır'da Nil Nehri'nde sabah saatlerinde bir feribot battı. Yetkililer, Buhayre ve Minufiye kentleri sınırlarında bulunan Kom Hamada Merkezine bağlı Dimişli köyünde bir feribotun batması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıkladı. Olay yerine ambulanslar ve nehir kurtarma güçleri sevk edildi. Yetkililer, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Dimişli köyü sakinlerinden Muhammed Salim, "Feribot araçlar taşıyordu yolcular battığına şaşırdı ve bazıları gemiden atlamaya çalıştı. Hayatta kalanlar var ve tedavi için en yakın hastaneye götürüldü" dedi.

(İHA)