Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti

03.02.2021 23:53
Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi... Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 28 artarak 361'e yükseldi.

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 28 artarak 361'e yükseldi.

Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, salgında yaşamını yitiren doktorlar için "şehit" ifadesi kullanıldı.

Virüs nedeniyle 28 doktorun daha vefat ettiği belirtilen açıklamada, böylece salgında ölen doktor sayısının 361 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan doktor sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 447'ye yükseldi

Öte yandan ülkede virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 447'ye, vaka sayısının 167 bin 13'e, iyileşen hasta sayısının ise 130 bin 514'e ulaştığı bildirildi.

Doktorlar Sendikası, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 333 doktorun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.

Şehit, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mısır'da Kovid-19'dan 28 doktor daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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