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Son dakika haber | Mısır'da tutuklu Filistinli eski bakanın oğlu hakkında serbest bırakma kararı - Son Dakika

Son dakika haber | Mısır'da tutuklu Filistinli eski bakanın oğlu hakkında serbest bırakma kararı

04.01.2022 14:13
Son dakika haber | Mısır'da tutuklu Filistinli eski bakanın oğlu hakkında serbest bırakma kararı

Son dakika haberler... Mısır basını yaklaşık 2,5 yıldır ülkede tutuklu bulunan eski Filistin Dışişleri Bakanı Nebil Şaat'ın oğlu siyasi aktivist Rami Şaat hakkında serbest bırakılma kararı verildiğini bildirdi.

Mısır basını yaklaşık 2,5 yıldır ülkede tutuklu bulunan eski Filistin Dışişleri Bakanı Nebil Şaat'ın oğlu siyasi aktivist Rami Şaat hakkında serbest bırakılma kararı verildiğini bildirdi.

Devlete ait insan hakları kurumu ve basında yer alan haberlere göre, Mısır'da gözaltına alınan ve 30 aydır tutuklu bulunan Rami Şaat'ın tahliyesine ilişkin prosedür devam ediyor.

"Eş-Şuruk" gazetesi, soruşturma makamlarının 50 yaşındaki siyasi aktivist Şaat'ın serbest bırakılması yönünde karar aldığını aktardı.

"Kahire 24" haber sitesinin yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde ise soruşturma makamlarının, siyasi aktivist Şaat'ın Mısır vatandaşlığından çıkarılmasından sonra Fransa'ya sınır dışı edilmesine karar verdiği ifade edildi.

Devlete ait Mısır İnsan Hakları Ulusal Konseyi üyesi Muhammed Enver es-Sedat, yaptığı yazılı açıklamada, Şaat'ın yakında serbest bırakılacağını; ihtiyati tutukluluğa ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.

Sedat, Şaat'ın serbest bırakılması için prosedürlerin devam ettiğini aktardı.

Şaat'a destek olan ailesini, arkadaşlarını ve eşini tebrik eden Sedat, ayrıca Mısır Cumhuriyet Başsavcılığına, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile onlara bağlı kurumlara da insani ve hukuki tutumu nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Halihazırda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın uluslararası ilişkiler danışmanlığını yürüten, eski Filistin Dışişleri Bakanı Nebil Şaat'ın oğlu Rami Şaat'ın Filistin ve Mısır vatandaşlığı bulunuyordu.

Şaat, medyada "El-Emel (umut) hücresi" olarak bilinen dava kapsamında "devlete karşı kışkırtma" suçlamasıyla Haziran 2019'da Mısır makamları tarafından Kahire'de gözaltına alınmıştı. Şaat'ın Fransız eşi Celine Lebrun ise Paris'e sınır dışı edilmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları, Filistin, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mısır'da tutuklu Filistinli eski bakanın oğlu hakkında serbest bırakma kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Mısır'da tutuklu Filistinli eski bakanın oğlu hakkında serbest bırakma kararı - Son Dakika
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