Son dakika haber! Mısır'daki El-Ezher'den İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haber! Mısır'daki El-Ezher'den İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesine tepki

11.04.2022 00:18
Son dakika haber! Mısır'daki El-Ezher'den İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesine tepki

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını öldürmesine tepki gösterdi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını öldürmesine tepki gösterdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada "İsrail askerlerinin vahşice ve kasıtlı olarak Filistinli Gade Sebatin'i öldürmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Sabıkaları zulüm ve ihlalle dolu askerlerin ramazanın kutsallığına saygı göstermediği" ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma, tekrar eden bu suçları durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı.

El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında dün, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinli kadına gerçek mermilerle ateş açtığını ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktığını söylemişti.

İsrail güçlerinin ayrıca bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engellediği aktarılmıştı.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre ise eşi vefat eden Filistinli kadının 6 çocuğu vardı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde de kadının askerler için bir tehdit oluşturmadığı, elinde bıçak ya da silah bulunmadığı haberi yer almıştı.

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mısır'daki El-Ezher'den İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Mısır'daki El-Ezher'den İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını öldürmesine tepki - Son Dakika
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