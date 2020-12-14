Mısır'ın İskenderiye Limanı'nda gümrük dairesine ait binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangının söndürme işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Mısır'ın tarihi İskenderiye Limanı'nda bulunan gümrük dairesine bağlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; 16 itfaiye aracının ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı. Yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede bulunan binalar tahliye edilirken; can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.