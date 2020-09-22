Son dakika haber! Mısır, Libya, Kuveyt ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 5 bin 787'ye, Libya'da 460'a, Kuveyt'te 588'e, Tunus'ta 164'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 126 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 787'ye, vakaların 102 bin 141'e, iyileşenlerin de 90 bin 332'ye çıktığı aktarıldı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 650 yeni vaka tespit edildiği ve 529 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 460'a, vaka sayısının 29 bin 446'ya, iyileşen hasta sayısının da 15 bin 913'e çıktığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 719 kişide virüs tespit edildiğini ve 682 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 588'e, toplam vaka sayısının ise 100 bin 683'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 91 bin 612 olduğu ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 528 kişinin de enfekte olduğu bildirildi.

Son verilere göre vefat sayısı 164'e, vaka sayısı 11 bin 260'a çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 377'ye ulaştı.