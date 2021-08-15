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Son dakika haber... Mısır, Lübnan'da hükümetin kurulması için hızlı hareket edilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... Mısır, Lübnan'da hükümetin kurulması için hızlı hareket edilmesi çağrısı yaptı

15.08.2021 17:11
Son dakika haber... Mısır, Lübnan'da hükümetin kurulması için hızlı hareket edilmesi çağrısı yaptı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Mısır, Lübnan'ın Akkar kentinde 28 kişinin ölümüne ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan yakıt deposu patlamasının ardından, ülkede hükümetin kurulması için hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Mısır, Lübnan'ın Akkar kentinde 28 kişinin ölümüne ve 79 kişinin yaralanmasına yol açan yakıt deposu patlamasının ardından, ülkede hükümetin kurulması için hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, art arda gelen krizlerin durması ve Lübnan'ın kurtarılması adına tüm icraatların ivedilikle yerine getirilmesini istendi.

Ülkede var olan siyasi boşluğun sonlandırılması için Taif Anlaşmasına göre, mümkün olabilecek en kısa sürede hükümetin kurulması gerektiği belirtilen açıklamada, patlamadan dolayı Lübnan halkına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Mısır'ın Lübnanlıların yanında yer aldığı ve ülkeye gönderilmek üzere acil tıbbi yardım hazırlığı yapıldığı kaydedildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece saatlerinde bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini bildirmişti.

Lübnan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mısır, Lübnan'da hükümetin kurulması için hızlı hareket edilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika


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